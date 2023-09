Andrzej Moskal, trener Polonii Nysa: Moim zdaniem mówienie o 3 lidze – biorąc pod uwagę naszą kadrę – nie jest racjonalne [WYWIAD]

Kiedy będziecie gotowi? Najważniejsze są pełne, tygodniowe mikrocykle. Dajemy sobie pół roku, do końca rundy, żeby zweryfikować progres. Wówczas sami sobie odpowiemy na pytanie w jakim miejscu się znajdujemy. Uważam, że robimy duży postęp. Jest on na tyle okazały, że staje się widoczny gołym okiem. Dla nas jest to bardzo motywujące do dalszej pracy. Na ten moment wyniki nie idą za postępem, ale wyniki w naszych spotkaniach często są na pograniczu, granie na wyjeździe również nie pomaga. Sytuacja jest jaka jest, liczyliśmy się z tym.

Czy to oznacza, że budujecie zespół również na kolejne sezony? Uważam, że to pytanie powinno zostać skierowane do zarządu. Myślę, że co pół roku będziemy wymieniać dwóch, trzech zawodników. Jest to rzeczą naturalną w okienkach transferowych. Na ten moment posiłkujemy się juniorami, a niektórzy z nich nieustannie trenują z seniorskim składem i bardzo dobrze spisują się podczas meczów. Jeśli jednak zespół dysponowałby doświadczeniem trzech-czterech starszych zawodników, to nasze wyniki z pewnością byłyby znacznie lepsze. Nasza pozycja w tabeli umożliwiłaby nam spoglądanie na pierwszą piątkę 4 ligi.

Poza tym gdy przegrywamy, zawodnicy nie opuszczają głowy, nie załamują się. To pozytywna wiadomość. Na pewno przeciwnicy inaczej przygotowują się na Polonię Nysa, a inaczej na pozostałe, bardziej zaznajomione z tym poziomem zespoły. Na spadkowicza patrzy się w określony sposób. Teraz już wiadomo, że nasz skład jest w kompletnej przebudowie, ale niektórzy do niedawna tego nie wiedzieli.

Jak odniesie się pan do głosów, według których Polonia powinna w tym sezonie włączyć się do walki o awans? Nie wiem kto tak mówił, ale na pewno nie ja. Wiedziałem jak ten zespół ma być budowany. Moim zdaniem mówienie o 3 lidze – biorąc pod uwagę naszą kadrę – nie jest racjonalne. Z drugiej strony mówić można co się chce, ale trzeba być realistą. Nie chcę zapewniać, że w ogóle nie było w ogóle mowy o 3 lidze, bo przed pierwszą kolejką każdy chce wygrać wszystkie mecze i awansować. Zresztą spotkania tytuuje się mianem: o mistrzostwo 4 ligi. W trakcie trwającego procesu ważna jest szczególnie jedna rzecz: cierpliwość. Poza nauką schematów działania co pół roku należy aktualizować kadrę. Na tym polega budowa drużyny na przyszłość i uważam, że tak działając jesteśmy w stanie osiągnąć dobre rezultaty.

W jakim miejscu znajdujecie się w tym momencie? Jesteśmy na etapie budowy drużyny. Odeszło wielu piłkarzy. Zostało zaledwie dwóch, którzy grali w podstawowym składzie. Są to Maciej Pisula i Dominik Sikora. Poza tym jest kilku zawodników, którzy albo byli kontuzjowani, albo pełnili rolę rezerwowego. Bardzo trudno będzie chłopakom ciągnąć ten zespół, jest to dla nich coś nowego. Uczą się tego, a bycie liderem na boisku wymagające zadanie. Obaj mają być wiodącymi postaciami w 4 lidze i w innym zespole pewnie by tak było. Na ten moment sami muszą brać odpowiedzialność, podpowiadać i wspierać młodszych kolegów.

Znaleźliście się w niewygodnym położeniu, bo oczekuje się od was rychłego powrotu do 3 ligi, ale aktualna kadra na to nie pozwala. Prawdę mówiąc bardzo chcę awansować do 3 ligi. Początkowo, po spadku, liczyłem na to, że będziemy o nią grać, aczkolwiek optyka uległa zmianie i trzeba było się do niej dostosować.

Wiem, że w piłce seniorskiej najważniejszy jest wynik, ale ja w tym momencie stawiam go na drugim miejscu. Kluczem jest zbudowanie modelu gry. Gdy to osiągniemy, wyniki same przyjdą. Nawet jak rozgrywamy dobre mecze, nieraz brakuje nam jakości w danym elemencie. Wraz z jego poprawą każdy z piłkarzy będzie musiał być w pełni zaangażowany w mecz. Nie dopuszczę do sytuacji, gdy ktoś będzie przechodził obojętnie obok rywalizacji. Nasi rywale są bardziej doświadczeni, ale my jesteśmy nieobliczalni, w czym również można dopatrywać się pozytywnych aspektów. Staramy się to przełożyć jako coś dobrego, a nie szukać problemów na siłę.

Jest pan rozczarowany pozycją w tabeli?

Nie. Gdy dowiedziałem się, że mamy stawiać wyłącznie na młodzież, to wiedziałem, że nie będziemy punktować tak, jak niektórzy by tego chcieli. Przed sezonem powiedziałem nawet, bazując na terminarzu, żeby nie wyciągać pochopnych wniosków po pierwszych meczach. Wiele zależy od tego, czego chce zarząd. Bo jeśli chce budowy, co właśnie się dzieje, to nie można oczekiwać rezultatów z dnia na dzień. Pamiętajmy, że gra na wynik w tym przypadku nie będzie tak dobrym rozwiązaniem. Najpierw wypracujemy swój styl, za tym przyjdą rezultaty. Dzisiaj nie patrzę na miejsce w tabeli.