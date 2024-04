Artur Banatkiewicz jest strażakiem. Pojechał do akcji, kiedy w jego domu wybuchł pożar!

Jako zawodowy strażak z 18-letnim doświadczeniem, a także jako strażak ochotnik od razu pobiegł do akcji. Wyjazd był do Praszki, gdzie w bloku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie wyczuwalny był zapach gazu na klatce schodowej.

To właśnie w tym warsztacie wybuchł pożar. Mimo szybkiej reakcji i sprawnej akcji gaśniczej,ogień udało się wprawdzie szybko ugasić, ale w środku spłonęło wszystko.

- Chciałbym wszystkim podziękować za sprawną i szybką akcję podczas gaszenia mojego warsztatu, jak również za okazane wsparcie. Gdyby nie szybka reakcja straży, to pewnie poszłoby wszystko z dymem, bo jest tam ciąg budynków - napisał Artur Banatkiewicz.

Przyjaciele strażaka z Kowali założyli zbiórkę internetową w serwisie Zrzutka.pl

- To zrzutka na pomoc dla strażaka, który pobiegł do akcji, by nieść pomoc drugiemu człowiekowi, a w tym czasie u niego zaczął się palić warsztat - mówi Olga Kaczmarek, koordynatorka zbiórki internetowej na rzecz Artura Banatkiewicza.