ASG Stanley Futsal Team Brzeg zakończył sezon niepowodzeniem

Występ ten był podsumowaniem niezbyt udanego sezonu, a już przede wszystkim rundy rewanżowej w wykonaniu Stanley'a. Podopieczni trenera Artura Adasika, którzy zakończyli rozgrywki na 9. pozycji, ulegli bowiem drużynie, która przed ostatnią serią gier zamykała ligową tabelę.

Do przerwy w tym meczu nie padł ani jeden gol. Kiedy jednak w 26. minucie zespół z Brzegu objął prowadzenie po bramce Patryka Dykusa, wydawało się, że już pewnie pójdzie po swoje. Nic bardziej mylnego. Trzy kolejne trafienia zanotowali bowiem rzeszowianie i na dwie minuty przed końcem to oni wygrywali 3:1. Kontaktowego gola zdołał jeszcze strzelić Dykus, ale to było już ostatnie słowo Stanley'a w sezonie 2023/2024.

ASG Stanley Futsal Team Brzeg – Heiro Rzeszów 2:3 (0:0)

Bramki: 1:0 Dykus – 26., 1:1 Chudyba – 29., 1:2 Rembisz – 30., 1:3 Rembisz – 38., 2:3 Dykus – 38.

Stanley: Krzyśka – J. Gancarczyk, Makowski, Matejko, Opatowski, Antos, Dykus, Kędra, Krawców, Ożóg, Rabanda.