Atak nożem w Ozimku. 28-latek zadał kobiecie cios w szyję. Mieszkańcy: „My nadal żyjemy w strachu”

Do ataku doszło w rejonie ul. Wyzwolenia, niedaleko cmentarza ewangelickiego.

- Skóra mi cierpnie, gdy sobie o tym pomyślę, bo to się stało przy ścieżce, którą moje wnuki chodzą do szkoły – mówi mieszkanka Ozimka, która z obawy o swoje bezpieczeństwo, prosi o to, by nie podawać jej personaliów. – Szemrane towarzystwo zbiera się tam od dawna. Nie wiem, co oni piją albo zażywają, ale sytuacje, gdy straszą przechodniów zdarzały się nieraz. Wnuki opowiadały kiedyś, że ci ludzie zaczepiali ich, by dali im parę groszy. To są dzieciaki ze szkoły podstawowej, więc przestraszyły się, a ja jeszcze bardziej, gdy o tym usłyszałam.