Znany opolski ekolog Adam Ulbrych: - Susza stulecia to jest kara Boża. Kara za głupotę

Czyli miał pan rację i jako ekolog... ...dlaczego pan mnie obraża? Ekolog to dzisiaj wyzwisko! Ksiądz profesor Tadeusz Guz powiedział na konferencji pod patronatem Ministerstwa Środowiska, że ekolodzy to zielona odmiana nazistów.

Piszą o panu „znany opolski ekolog”, ale po tym, jak spalono panu dom, wyprowadził się pan w Beskidy. Wróci pan na Opolszczyznę? A do czego mam wracać? Sąd interesował się tylko tym, ile był warty mój dom, zbudowany z kamienia, gliny i drewna. Zaraz po pożarze w strachu i szoku rzuciłem strażakom kwotę 50 tysięcy złotych i taką kwotę odszkodowania zasądził sąd. A tam spalił się cały mój sprzęt, przy pomocy którego prowadziłem projekty ekologiczne dla młodzieży. To było moje główne źródło utrzymania. Po spaleniu domu miałem już tylko barakowóz, który kupiłem, żeby mieć gdzie spać. Zacząłem dostawać SMS-y z groźbami śmierci. Pod moją bramę podjeżdżał czarnym samochodem właściciel sąsiednich pól, na których wycinano drzewa i który został potem skazany za zlecanie podpaleń. Byłem tam jak w oku cyklonu, ale nadal mieszkałem w gospodarstwie ekologicznym Rozalia. Dobiła mnie sprawa stawu.

Ale zaczęło się od tego, że doniesienie w tej sprawie złożył Michał A., który wcześniej zlecił podpalenie pana domu... Michał A. złożył doniesienie, że woda z mojego stawu zalewa mu pole. W sąsiedztwie mojego domu kupił, on czy jego rodzina, podmokłe łąki. Starostwo powiatowe w Kluczborku dało mu zgodę na przekształcenie łąk w grunty orne. Koparkami równał teren, a przy tym uszkodził groblę przy moim stawie. 50 metrów od stawu zbudowany został przepust. Do tego na tej grobli nieustaleni sprawcy wycięli 20 drzew. Zgłaszałem to, ale nikt nie reagował. Powiedziałem, że zapłacę grzywnę, jeśli uczciwie zbadane zostanie, co zrobił na swoim polu Michał A. Ukarali tylko mnie, co świadczy od ich rzetelności. Większy żal mam do urzędników niż do Michała A.

Sąd Rejonowy w Kluczborku nie potrafił wydać wyroku za grożenie panu śmiercią, za wycinkę całego lasu, za to pana ukarał grzywną za brak operatu wodnego w stawie. Sprawa trwała pół roku, było sześć rozpraw. Zostałem ukarany za budowanie urządzeń wodnych bez pozwolenia wodnoprawnego. Więc pytałem w sądzie, jakie ja nielegalne urządzenia budowałem, skoro to jest 200-letni staw, ja kupiłem go od agencji Skarbu Państwa, która sprzedała mi ten staw bez operatu!

Dlaczego? Bo Michał A. robił to, na co mu pozwalali urzędnicy. Ci sami urzędnicy najpierw wydali zgodę na przekształcenie podmokłych łąk na grunty orne, potem dokumentowali zalanie ich wodą z mojego stawu, a dzisiaj szacują szkody na tym samym polu z powodu suszy. Po wyroku spuściłem wodę ze stawu. Dzisiaj wszyscy rolnicy dookoła składają wnioski o odszkodowania suszowe. Uważam, że te odszkodowania urzędnicy powinni zapłacić z własnej kieszeni.

Pana dom spalono w 2014 roku, a dopiero sześć lat później Michał A., który - jak ustalił sąd - zlecił to podpalenie, trafił do więzienia. Czuł pan satysfakcję i ulgę? Po tylu latach nie czuję żadnej satysfakcji. Mnie to jest już obojętne. Urzędnicy długo przymykali oczy na to, co robi. To go tylko rozzuchwalało. Przecież tylko dlatego, że posunął się tak daleko, trafił do więzienia. Gdyby nie było podpaleń, to mógłby wszystko wyciąć, wszystko wyrównać i nic by mu nie zrobili.

Na jakiej podstawie twierdzi pan , że to on wyciął? Przecież nie udowodniono tego i nikt nie poniósł kary za wycinkę, choć zniknął nawet cały las w Rożnowie.

Firma meblowa Michał A. na swoim profilu facebookowym napisała oświadczenie: „Drzewa, o których mowa, są naszą własnością. Otrzymaliśmy zgodę na ich wycinkę od burmistrza Wołczyna”. Gdyby ktoś Michałowi A. powiedział od początku, że nie wolno wycinać wszystkich drzew, gdyby wydano mu rzetelną decyzję administracyjną, to nie doszłoby do afery dębowej. Ale niestety jest tak, że jeśli ktoś ma kilka milionów złotych, to uważa, że wszystko mu wolno. I wszyscy dookoła go w tym zapewniają, komentują: „On ma pieniądze na najlepszych adwokatów, to nic mu nie zrobią”. A tutaj gmina utraciła kilkanaście milionów złotych.

Jak straciła?

Opłaty za nieuzasadnioną wycinkę drzew to jest dochód budżetu gminy. Rolnicy są zwolnieni od opłat, ale wszyscy wiedzą, że w aferze dębowej drzew nie wycinał rolnik. Przecież sama firma meblowa napisała, że to są ich drzewa i mieli prawo je wyciąć. Nikt nie sprawdził, gdzie to drewno zostało wywiezione. Tymczasem przepisy określają dokładne kwoty za nielegalne wycięte drzewa, oblicza się je na podstawie grubości pnia. Jeżeli drzewa wycinała fabryka mebli, to powinna wnieść opłatę do kasy gminy. Łącznie byłoby to kilkanaście milionów złotych.