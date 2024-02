Awantura o ośrodek zdrowia. Wójt wkurzył się na Optimę. I vice versa. Kulisy konfliktu o przychodnię zdrowia w Dytmarowie

- Wzrost opłaty za czynsz przekraczał 100 procent i nawet nie był poprzedzony aneksem do umowy, co mieliśmy zagwarantowane – opowiada dalej prezes Optimy Adam Szlęzak. – Kiedy się zorientowaliśmy, że to zagraża dalszemu funkcjonowaniu przychodni, pojechaliśmy całym zarządem do wójta. Nawet z nami nie negocjował warunków pozostania w tym miejscu. Nawet nas nie zaproszono na sesję.

- To nie była żadna podwyżka czynszu, ale czasowa podwyżka opłaty za ogrzewanie, która wynikała z ogromnego w tym okresie wzrostu cen węgla – oburza się wójt Lubrzy Mariusz Kozaczek. – Skoro wszyscy mieszkańcy musieli to ponieść, to dlaczego nie Optima, która też należy do wspólnoty mieszkaniowej? Poszło o nieco ponad tysiąc złotych więcej na fakturze. Jeśli Optimy, która chwali się, że kupuje w Polsce sanatoria, nie stać na taki wydatek, to nie mamy co negocjować.