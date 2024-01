Awaria w zakładzie produkcji etanolu pod Nysą. Do rowu dostał się zacier z kukurydzy. Jakie jest zagrożenie?

Około 9 rano toś zawiadomił straż pożarną w Nysie, że w rowie melioracyjnym w rejonie ul. Saperskiej w Nysie płynie woda o dziwnej barwie.

Rów omija Jezioro Nyskie i wpada do rzeki Nysy Kłodzkiej. Służby szybko ustaliły, że to efekt awarii technologicznej w sąsiednim zakładzie „Bioagra”.

- W Zakładzie Produkcji Etanolu "Goświnowice" doszło do rozszczelnienia przewodu technologicznego – informuje Mirosław Obatrski, rzecznik „Bioagry”. - Spowodowało to wypływ wody i zmielonego ziarna kukurydzy z dodatkiem drożdży. Płyn przedostał się do rowu znajdującego się na terenie sołectwa Skorochów.