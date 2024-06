Azyl dla zwierząt dostał wsparcie. Dzięki tym pieniądzom może uratować kolejnych 170 pacjentów

W azylu w Łubnianach gwar nigdy się nie kończy. Niedawno trafiło tu szczenię jenota z Wielkopolski, którego losem przejęła się wrocławska Ekostraż.

– Jenot jest gatunkiem inwazyjnym, dlatego prawo zabrania wypuszczenia go na wolność – mówi Marta Węgrzyn, założycielka Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Avi" w Łubnianach. – Nie wiemy w jakich okolicznościach kilkutygodniowy maluch stracił mamę. Być może uległa wypadkowi, a może została odstrzelona, ponieważ na gatunki inwazyjne można polować przez cały rok. Gdybym go nie przyjęła do siebie, mógłby – również zgodnie z prawem - zostać poddany eutanazji lub odstrzelony, choć był zdrowy. Azylów dla jenotów jest zaledwie kilka w Polsce, z czego mój jest chyba największy. Obecnie mam 12 osobników tego gatunku.

Oprócz nich u pani Marty w Łubnianach żyją m.in. małe koźlaki. Matka jednego z nich zginęła na drodze. Maluch leżał przy martwej samicy, czekając na pomoc. Takie historie można by mnożyć. Aby miały one szanse na szczęśliwy finał, potrzebne są pieniądze. To one są największym zmartwieniem założycielki ośrodka.