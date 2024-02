Bal maturalny I LO z Kluczborka. Poloneza zatańczyła rekordowa liczba par. Później na parkiecie był "ogień"

Na studniówce spotkały się klasy: IV a (wychowawczyni Ewa Kochalska-Wróbel), IV b (wychowawca Andrzej Konwiński), IV c (wychowawczyni Katarzyna Rakoczy), IV d (wychowawczyni Alina Pawlikowska) i IV e (wychowawczyni Lidia Mucha).

- Tak naprawdę, jak policzyli uczniowie, to dziś nie pozostało już 100 dni do matury, a tylko 87 - mówiła Krystyna Błażewska, dyrektorka ZSO im. Adama Mickiewicza w Kluczborku. - Uważam, że w życiu ważne, żeby doceniać to, co się już osiągnęło i co się ma. Ja jestem bardzo wdzięczna, że tegoroczni maturzyści kończąc podstawowy etap edukacji, wybrali naszą szkołę, aby kontynuować naukę, że chcieli właśnie w naszym liceum zdobywać wiedzę. Jestem też wdzięczna ich rodzicom, że zaufali nam i powierzyli swoje największe skarby, czyli dzieci. Uważam też, że warto pielęgnować tradycje, a piękną tradycją balu maturalnego jest polonez.