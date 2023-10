Bank Pekao 1 Liga Mężczyzn. Pewne wyjazdowe zwycięstwo Weegree AZS Politechniki Opolskiej nad AZS AGH Kraków

W 4. kolejce Bank Pekao 1 Ligi Mężczyzn opolanie mierzyli się z zespołem, który jeszcze w bieżących rozgrywkach nie poznał smaku wygranej. Zawodnicy Weegree AZS w mecz weszli całkiem nieźle. Niemal przez całą pierwszą kwartę to oni znajdowali się na prowadzeniu i ostatecznie wygrali ją 23:19.

Potem jednak do głosu doszli gospodarze. I nie tylko zaczęli oni niwelować stopniowo poniesione na starcie straty, ale z czasem również przejęli inicjatywę. Do tego stopnia, że na półmetku to AZS AGH miał zdobyte o trzy "oczka" więcej niż zespół z Opola (46:43).

Po przerwie jednak na boisku rządziła już tylko jedna drużyna i był nią Weegree AZS. Zarówno w trzeciej, jak i czwartej kwarcie podopieczni trenera Roberta Skibniewskiego okazali się lepsi od przeciwnika o ponad 10 punktów (kolejno 23:12 i 22:10), dzięki czemu ich wysokie zwycięstwo w całym spotkaniu nie podlegało najmniejszej dyskusji.