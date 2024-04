Bardzo pewne zwycięstwo Odry Opole. Nie pozostawiła żadnych złudzeń Chrobremu Głogów

Przed rozpoczęciem meczu, który rozgrywany był w mało korzystnych warunkach atmosferycznych, trudno było zakładać, że Odra aż tak zdominuje głogowian jak to faktycznie miało miejsce. W pierwszej rundzie bezpośrednie starcie obu drużyn zakończyło się bezbramkowym remisem. Tym razem jednak właściwie przez całe spotkanie na boisku rządziła Odra, a tym samym powrót do rodzinnego miasta dla trenera Chrobrego Piotra Plewni okazał się kompletnie nieudany.



Bezapelacyjnym bohaterem rywalizacji był kolumbijski napastnik gospodarzy Jean Franco Sarmiento. Miał on udział przy wszystkich trzech golach dla opolan. W 36. minucie samemu rozpoczął strzelanie. Idealnie wystartował do długiego podania posłanego z prawej strony, po czym wyprzedził defensorów ekipy z Głogowa i w sytuacji sam na sam nie dał żadnych szans jej golkiperowi Damianowi Węglarzowi.

Kwadrans wcześniej to jednak właśnie bramkarz gości miał swoje "pięć minut". Obronił on bowiem rzut karny wykonywany przez Rafała Niziołka, który z "jedenastek" myli się niezwykle rzadko. Jak się jednak później okazało, ta sytuacja ani trochę nie wybiła z rytmu rozpędzonej Odry.