Bardzo zła jakość powietrza na Opolszczyźnie. W kilku miastach jest wręcz dramatycznie

Już we wtorek Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu ostrzegał przed złym stanem powietrza w Opolu i w Nysie. W środę rano zły stan powietrza występował w Nysie, Głubczycach. Brzegu i Oleśnie. Bardzo zły stan w Kędzierzynie Koźlu, Zdzieszowicach oraz Opolu.

Jeśli poziom pyły zawieszonego przekracza 100 mikrogramów, jest to tzw. poziom informowania i państwowy monitoring środowiska jest zobowiązany do ogłaszania komunikatów dla ludności. Według danych Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Opolu we wtorek średniodobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 na stacjach w Opolu przy ul. Koszyka wyniosło 141,9 mikrogramów, Zdzieszowicach przy ul. Piastów wyniosło 109,7 mikrogramów i Nysie przy ul. Rodziewiczówny wyniosło 137,8 mikrogramów.

W środę o 8 rano w Opolu w rejonie ul. Koszyka stężenie pyłu PM 2,5 wynosiło 240 miligramów w metrze sześciennym.

Stężenie pyłu większego PM 10 wynosiło 256 miligramów (przy dopuszczalny stężeniu dobowym 50 miligramów). Najgorzej było jednak we wtorek ok. 23, gdy oba pyły doszły do stężenia 350 miligramów.