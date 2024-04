Dzięki unijnym środkom powstała Kluczborska Bajka. To inwestycja w miejsce i w ludzi

- Podkreślam, że to najlepsi pracownicy na świecie – mówi Małgorzata Kwiring-Pondel, szefowa Stowarzyszenia „Nadzieja”. – Uwielbiają chodzić do pracy, od rana są uśmiechnięci, nigdy nie narzekają, a w swoją pracę wkładają mnóstwo serca. Są wiarygodni w tym co robią i uwielbiają uczyć się nowych rzeczy. Są wtedy bardzo dumni, że pokonali swoje słabości. Uważam, że rewitalizacja Fampry i utworzenie ZAZ-u, było jedną z najlepszych inwestycji władz Kluczborka, bo inwestycją w ludzi.