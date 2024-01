Będzie się działo w Opolu. Oto lista najlepszych koncertów w styczniu 2024 roku

Cztery Pory Miłowania - to zespół, który w ostatnich latach podbił scenę poezji śpiewanej. W ich repertuarze znajdziemy ciekawe aranżacje muzyczne do wierszy poetów takich jak Edward Stachura czy Piotr Brymas.

- Celem zespołu jest dzielenie się słowem ważnym, dotykającym codzienności, spraw ostatecznych i spraw- co do których nabieramy sztucznego dystansu, a dotyczą one wszystkich bez wyjątku. W kręgu zainteresowań artystycznych zespołu leży przede wszystkim człowiek i jego sprawy - czytamy na ich stronie internetowej