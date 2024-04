Bez zgody zburzyli zabytkowy obiekt w Brzegu. Konserwator zabytków zawiadamia prokuraturę

- To podstawowa procedura mająca na celu ochronę naszego dziedzictwa kulturowego. W przypadku budynku przy ul. Robotniczej, takiej zgody nie udzielono. Działania, które doprowadziły do wyburzenia, były więc działaniami nielegalnymi i muszą zostać odpowiednio zbadane oraz osądzone - podkreśla Ożóg.

Jakie konsekwencje grożą właścicielowi?

W przypadku umyślnego niszczenia zabytków, kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.W przypadku gdy działanie było nieumyślne, co oznacza, że sprawca nie zdawał sobie sprawy z wartości zabytkowej obiektu lub z faktu, że jest on wpisany do rejestru zabytków, prawo przewiduje łagodniejsze konsekwencje – grzywnę, karę ograniczenia wolności lub nawet do dwóch lat pozbawienia wolności.