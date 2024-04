Bielik z obciętym dziobem trafił do azylu dla zwierząt. Ktoś mógł to zrobić "za karę"

Swego czasu głośno było o młodym tukanie, który zaatakowany przez nastolatków stracił znaczną część dzioba. W tamtym przypadku z pomocą przyszła właśnie technologia, bo za sprawą drukarki 3d dziób udało się odtworzyć, a tukan znów zaczął sam jeść.

– Wysłałam zapytania w tej sprawie do zagranicznych ośrodków, bo jeśli taka proteza byłaby bezobsługowa i np. nie trzeba by było jej ściągać co pewien czas do czyszczenia, to byłabym w skłonna zaryzykować i spróbować oddać bielikowi wolność – mówi Marta Węgrzyn. – Ptaka można by było monitorować za pomocą nadajnika GPS. Taki nadajnik uratował życie innego bielika, który trafił do nas w 2022 roku. Wtedy ptak wrócił na wolność, ale niedawno zaobserwowaliśmy, że trzyma się jednego miejsca, co było niepokojące. Okazało się, że został ranny w walce. Odłowiliśmy go, postawiliśmy na nogi i kilka dni temu znowu wrócił na wolność, dlatego ja nie tracę wiary, że i w tym przypadku się uda. Jeśli jednak ptak miałby cierpieć w niewoli, jedynym wyjściem będzie eutanazja, ale taki wariant to ostateczność. Będziemy walczyć do końca.