Biskup Andrzej Czaja nagrał film ze szpitala. Dziękuje i prosi o aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła

W nagraniu odniósł się również do potrzeby synodalnego, wspólnotowego działania w Kościele wiernych i duchownych. Za dobre przykłady inicjatyw wskazał rady duszpasterskie i rady ekonomiczne.

- Słuchamy się wzajemnie, mając przed sobą Słowo Boże, przy czym prawo i obowiązek podania treści tego co rozeznane w takim sposobie należy wyłącznie do pasterza. O tym musimy pamiętać, bo Kościół to nie demokracja, to hierarchiczność. Tak Kościół został przez samego Chrystusa ukształtowany. Gdybyśmy to zmienili, to sprawimy, że Kościół Chrystusowy z siebie wyeliminujemy - przestrzegał biskup opolski.