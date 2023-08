Błażej Białas, prezes LZS-u Walce: Optymalnym miejscem będą pozycje 5-8. Oczywiście nie obrażę się, jeśli zakończymy sezon jeszcze wyżej

Rok temu po awansie do 4 ligi powiedział pan, że skład nie zostanie za bardzo przebudowany, bo ci, którzy zrobili awans, zasługują na to, żeby grać szczebel wyżej. Co zmieniło się w tym roku?

Roszady wynikały również z woli zawodników. Część z nich stwierdziła, że nie jest w stanie poświęcać tyle czasu na grę w piłkę na poziomie 4 ligi – a my wymagamy obecności na treningach. Średnia frekwencja u Łukasza Kabaszyna wynosi 90 procent. Trenujemy trzy razy w tygodniu, do tego dochodzi mecz. Szkoleniowiec bardzo dużo wymaga od zawodników. Zostało wprowadzonych wiele nowych zasad. Niektórym pozmieniały się priorytety życiowe. Niektórych chcielibyśmy zatrzymać w klubie. Mowa np. o Michale Teichmanie, który zawsze był określany mianem „naszego” zawodnika, czy Adamie Toszku. Życie pisze różne scenariusze.

Zdecydowaliście się wybrać na „zakupy”, m.in. do Gogolina, skąd przyszło do was trzech zawodników.

Naszym celem nie było osłabienie MKS-u Gogolin. Wojciech Stefanides, Tymoteusz Mizielski i Mykola Zhovtiuk to piłkarze, którzy podobali nam się od jakiegoś czasu. Zapytaliśmy ich, czy byliby zainteresowani przejściem do naszego klubu i tak też się stało. Mizielski to kapitan, jeden z wyróżniających się zawodników w 4 lidze. Stefanides jest świetnym bramkarzem, a po Zhovtiuku widać obycie z „wyższą” piłką – rozegrał kilka meczów na najwyższym poziomie w Ukrainie. Wszyscy trzej piłkarze są bardzo dużymi wzmocnieniami.