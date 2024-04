Dziewczyny z Kędzierzyna-Koźla pojadą do Kluczborka na finał wojewódzki Pucharu Tymbarku. "To już jest nagroda"

- Już sam udział w finale wojewódzkim będzie ukoronowaniem tego, czego dokonałyśmy do tej pory - dodaje Magdalena Łuczak. - Moje dziewczyny jeszcze nie miały okazji brać w nim udziału, więc to już będzie dla nich pewna forma nagrody. Nie stawiam przed nimi żadnych odgórnych celów. Głównym założeniem będzie walka o zwycięstwo we wszystkich meczach. Chciałabym, żeby przede wszystkim dobrze się bawiły i czerpały radość ze swoich występów na turnieju w Kluczborku.

Trenerka opowiada nam również o tym, jak tworzyła się drużyna PSP 5 Kędzierzyn-Koźle, która obecnie z powodzeniem rywalizuje w Pucharze Tymbarku.

Magdalena Łuczak: - Dwie dziewczynki z tego zespołu na co dzień trenują w Football Academy Kędzierzyn-Koźle. Pozostałe chodziły tylko na prowadzone przeze mnie zajęcia, kiedy brałyśmy udział w projekcie Dugnad. On się już skończył, ale w trakcie jego trwania miałyśmy możliwość prowadzenia dodatkowych treningów piłkarskich, raz lub dwa w tygodniu. Tak było do marca. Będziemy próbować jednak je kontynuować, na przykład poprzez nawiązanie współpracy z Football Academy. Wszystko po to, by dziewczynki miały więcej okazji do gry w różnego rodzaju turniejach. Jeśli chodzi natomiast o Puchar Tymbarku, większość moich zawodniczek chodzi obecnie do czwartej klasy, więc będą jeszcze miały okazję rywalizować w tych rozgrywkach również za rok. Są jednak również i takie, dla których obecna edycja jest ostatnią, w której mogą brać udział.