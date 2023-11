BMW rozbiło się na betonowym płocie. Ranny kierowca trafił do szpitala. Do wypadku doszło w Kurzniach w powiecie opolskim Sławomir Draguła

Jedna osoba została ranna w wypadku, do którego doszło we wtorek 7 listopada w Kurzniach w gminie Popielów. Pogotowie ratunkowe zabrało ją do szpitala.