Bolesław Bezeg: Dzielą się ze sobą doświadczeniami

Czy to źle? W sumie trudno powiedzieć. Z jednej strony cieszę się, że nie ma w nich zwierzęcej nienawiści do politycznych przeciwników, z drugiej zaś strony te pokazówki często przyczyniają się do pogłębiania przepaści dzielącej nasze społeczeństwo.

Oczywiście gdyby te debaty były grzeczne i pełne uprzejmości, zapewne przyczyniałyby się do popularyzacji w społeczeństwie dobrych manier, ale pewnie nie miałyby zbyt wielu widzów. Ci bowiem żądni są politycznej krwi. Zatem, by zapewnić sobie przychylność swego żelaznego elektoratu, politycy wylewają na przeciwników wiadra pomyj i cierpliwie znoszą tego typu zabiegi ze strony adwersarzy.

Oto po raz enty do wiadomości publicznej trafia informacja, że włodarze miast i regionów zatrudniają się nawzajem w radach nadzorczych samorządowych spółek. Tych zaś jest mnóstwo, a każda ma kilkuosobową radę nadzorczą. Członkom rad nadzorczych najbiedniejsze spółki komunalne płacą od 1500 zł miesięcznie, ale całe mnóstwo spółek płaci dwa, a niekiedy trzy razy tyle.