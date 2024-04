Łukasz Żygadło: Bardzo ważne czerwcowe wybory

Przed nami czerwcowe wybory do Parlamentu Europejskiego, które przez wielu wyborów mogą być potraktowane po macoszemu, a to wielki błąd. Politycy zdają sobie doskonale sprawę, że wybory europejskie są dziś kluczowe dla dalszego sprawowania władzy w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Frekwencja w nich również ma znaczenie, zwłaszcza dla Platformy Obywatelskiej, co zdążył już podkreślić premier Donald Tusk.

Zacznijmy od tego, że kształt Parlamentu Europejskiego naprawdę ma duże znaczenie. Owszem, przewodniczącego Komisji Europejskiej wybierają szefowie państw, jednak to Parlament Europejski musi go zatwierdzić. Politycy z jednej i drugiej strony sporu politycznego przekonują dziś, że to od nich zależy przyszłość Unii Europejskiej.

Dwie strony (Koalicji Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość) przekonują, że to one stoją na straży polskich interesów i od nich będzie zależała przyszłość Polski.