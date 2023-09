BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 8. kolejki

Na uwagę zasługuje również wyczyn PPO Piasta Strzelce Opolskie, który powstrzymał Małąpanew Ozimek. Mecz zakończył się remisem 1:1, a obie bramki padły do 18. minuty. Po stronie gospodarzy na listę strzelców wpisał się Kamil Giera, a odpowiedział mu na to Fabiano Dos Santos. Przyjezdni mieli znacznie więcej sytuacji do wyjścia na prowadzenie, ale tego dnia Piast bronił się wyjątkowo dojrzale i skutecznie.

Nic się za to nie zmienia w kontekście Pogoni Prudnik. Podopieczni Marcina Wichra przegrali wszystkie dotychczasowe mecze. W miniony weekend okazali się gorsi od Ruchu Zdzieszowice, ulegając 0:3. Odpowiedzialność za strzelanie goli wziął na siebie Piotr Strzelecki, który nie dość, że jako jedyny trafiał do siatki w tym starciu, to jeszcze m.in. uderzył w poprzeczkę. To 6. zwycięstwo Ruchu w tej kampanii.

Będąc przy zespołach z dołu tabeli nie sposób pominąć rywalizacji Odry II Opole z MKS-em Gogolin. Obie ekipy znajdowały się – i wciąż znajdują – w strefie barażowej, ale to opolanie są bliżsi jej opuszczenia, dzięki wygranej z MKS-em 5:2. Jedną z bramek dla drużyny przyjezdnej strzelił Szymon Tandereszczak, były piłkarz Odry.