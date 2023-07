Budownictwo na Opolszczyźnie. Są powiaty, gdzie zanotowano spory wzrost. Jednak liczba nowych mieszkań spadła

Jak wynika z najnowszego opracowania GUS, rok ubiegły zaliczył spadek o ponad 3 procent do liczby 3296 nowych mieszkań. Z tego 1523 to budynki jednorodzinne, indywidualne.

Najmniej w powiatach:

Popyt ma rozkręcić gwarantowany przez rząd kredyt dla młodych na pierwsze mieszkanie, ze stałą stopą oprocentowania 2 procent.

Ministerstwo rozwoju szacuje, że rocznie skorzysta z niego ok. 30 – 40 tysięcy osób. Proporcjonalnie dla Opolszczyzny to ok. 800 umów kredytowych na mieszkanie. To może odwrócić tendencję spadkową.