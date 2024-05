Taki krajobraz księżycowy jest w lesie pod Starym Olesnem. Co jeszcze wykrył dron?

Dariusz Domagała z Olesna jest miłośnikiem fotografii, a także wielokrotnym laureatem Oleskiego Konkursu Fotograficznego.

- Od roku robię także zdjęcia z drona, bo trzeba iść do przodu i rozwijać się, a zdjęcia z lotu ptaka to bardzo ciekawa perspektywa - mówi Dariusz Domagała. -Zobaczyć miasto z góry, zobaczyć wschód słońca z nieba, to jest fajne uczucie.