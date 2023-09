Chciał pomóc córce w tarapatach. Mieszkaniec Brzegu oddał oszustom 50 tysięcy zł

Policja i media cały czas ostrzegają przed oszustwami, podszywającymi się pod policjantów. Nie wszyscy jednak zachowują ostrożność w telefonicznym kontakcie z nieznajomymi.

12 września 83-letni mieszkaniec Brzegu odebrał telefon. Rozmówca przedstawił się, że jest policjantem. Powiadomił go, że jego córka właśnie spowodowała wypadek drogowy, ranna została kobieta w ciąży. Córce grożą poważne konsekwencje prawne, ale może ich uniknąć aresztu, jeśli wręczy komu trzeba 50 tysięcy złotych.

Starszy mężczyzna uwierzył oszustowi, który wymógł na nim bardzo szybkie przygotowanie gotówki. Zanim zdążył się skontaktować z kimś z rodziny czy po prostu ochłonąć po rozmowie, do jego drzwi zadzwoniła kobieta. Jej wizytę wcześniej zapowiedział rzekomy „policjant”. Senior z Brzegu wręczył jej przygotowane wcześniej oszczędności życia, kwotę 50 tysięcy złotych.

- Cały czas docierają do nas sygnały o kolejnych próbach oszustw i kradzieży – informuje st. aspirant Patrycja Kaszuba, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. -Wiele z nich kończy się niepowodzeniem oszustów. Dowodzi to o dużej świadomości naszych seniorów. Niestety odnotowujemy również udane oszustwa. Często seniorzy tracą całe swoje oszczędności. Aby jaj najmniej było takich zdarzeń apelujemy o ostrożność w kontakcie z osobami, które dzwonią i podszywają się pod przedstawicieli różnych instytucji lub członków rodziny i żądają pieniędzy. Prośbę kierujemy do osób młodych. Rozmawiajcie o takich historiach z waszymi rodzicami i dziadkami. Spędzajcie czas ze swoimi bliskimi seniorami. Niech mają świadomość, że mogą na Was liczyć i zawsze zadzwonić po poradę.