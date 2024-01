Coraz więcej chorych na grypę i COVID-19. Czy znów trzeba będzie nosić maseczki?

Zdaniem ekspertów, punkt kulminacyjny jeszcze przed nami.

Aby uniknąć zakażenia, warto stosować sprawdzone zasady profilaktyki, a zatem nosić maseczki w miejscach zatłoczonych, często myć ręce, ubierać się stosowanie do pogody, hartować się, zażywać aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, a także stosować odpowiednią do pory roku dietę bogatą w witaminy.

- To kanon, który często ignorujemy, bo są to rzeczy, które niewiele kosztują. A jak niewiele kosztują, to wydaje nam się, że pewnie niewiele znaczą – mówi dr Urszula Posmyk. - Otóż nie, trzeba sobie jasno powiedzieć, że dają nam one bazę wyjściową, która na pewno nas zabezpieczy.