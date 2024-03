Coraz więcej kobiet chce studiować kierunki techniczne. Dzień Otwarty na Politechnice Opolskiej

- Dni Otwarte to okazja do zapoznania się z naszą ofertą dydaktyczną, nowoczesnymi laboratoriami, ale również czas na rozmowy – zarówno z wykładowcami, jak i przyszłymi kolegami. Nasza uczelnia to przestrzeń dla każdego, bez względu na zainteresowania czy płeć, stąd nasz nacisk na różnorodność i równość szans - tłumaczy dr Kucińska-Landwójtowicz.