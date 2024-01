Coraz więcej młodych ma kryzysy psychiczne. Psychologowie uczą się jak im pomagać

- Pomysł wziął się przede wszystkim z obserwacji sytuacji związanej ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzież – mówi Zuzanna Donath-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego. - Sytuacja pandemiczna tylko pokazała nam jak na tacy, że zdrowie psychiczne to ta sfera, która wymaga pomocy. Kwestia zdrowia psychicznego cały czas jest jeszcze tematem tabu. Natomiast w szkole jak w soczewce wszystko się gromadzi. Jeżeli 80 procent samobójstw jest wywołanych sytuacją szkolną, to my nie mamy na co czekać. Musimy działać.