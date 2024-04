Corotop Gwardia Opole znów rozczarowała w konfrontacji z Zagłębiem Lubin

To niepowodzenie nastąpiło praktycznie równo miesiąc po tym, jak opolanie ulegli w Stegu Arenie ekipie z Lubina po rzutach karnych w fazie zasadniczej. Tamta porażka odegrała ogromną rolę w tym, że Gwardia ostatecznie nie załapała się do fazy play-off.

Tym razem również słabo zaczęła potyczkę z Zagłębiem. Pierwszy kwadrans spotkania generalnie był popisem nieskuteczności z obu stron. Wyróżniali się obaj bramkarze: Jakub Ałaj po stronie Gwardii i Marcin Schodowski w szeregach gości. Od stanu 6:6 inicjatywę przejęli gracze z Lubina i to oni do przerwy prowadzili 12:10.

To oni również lepiej weszli w drugą połowę. Parokrotnie prowadzili w niej różnicą trzech goli, lecz Gwardia była w stanie te straty zniwelować i w 45. minucie wyrównała na 18:18. A dziesięć minut później już prowadziła 25:23, przede wszystkim za sprawą bardzo dobrej postawy duetu Antoni Łangowski - Mateusz Wojdan. Co jednak z tego, skoro w końcówce gwardziści nie przypilnowali tej zaliczki i finalnie to Zagłębie cieszyło się z bezcennej wygranej.