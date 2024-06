Cudzoziemcy za kierownicą na polskich drogach. Policja ma z nimi więcej pracy

Obywatel Kolumbii kierował seatem, który w niedzielę 23 czerwca uderzył w bariery energochłonne w pobliżu Goświnowic na obwodnicy Nysy. 35-letni mężczyzna podróżował autem z innymi osobami, które wskazały policjantom, że to on siedział za kierownicą. Badania trzeźwości na miejscu zdarzenia wykazały u niego promil alkoholu, dlatego policjanci zatrzymali go do wytrzeźwienia i przeprowadzenia wszystkich wymaganych czynności.

Policjanci z Nysy sprawdzają także innego obcokrajowca, który w poniedziałek 24 czerwca wieczorem przewoził w samochodzie dziecko bez fotelika albo innego urządzenia zabezpieczającego, co jest wykroczeniem. W tej sprawie pierwsza informacja przyszła od świadka zdarzenia, który telefonicznie zaalarmował, że w lexusie na trasie Nysa - Paczków podróżuje małe dziecko bez fotelika, a kierowca może być pod wpływem alkoholu. Tego podejrzenia badanie alkomatem nie potwierdziło, ale dziecko faktycznie nie miało zabezpieczeń. Policjanci będą jeszcze sprawdzać czy kierowca lexusa ma uprawnienia do kierowania.