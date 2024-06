MZK w Opolu wprowadziło bilet wakacyjny dla uczniów i studentów. Ile można zaoszczędzić?

– Z takiego rozwiązania mogą skorzystać wszyscy uczniowie i studenci – mówi Agnieszka Kolasa z MZK Opole. – Bilet wakacyjny uprawnia do dowolnej liczby kursów naszymi liniami w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia. Taki bilet, obowiązujący w terenie miejskim, kosztuje 82 złote. Oznacza to, że jeden dzień nielimitowanych przejazdów, na wszystkich liniach dziennych, wynosi nas nieco ponad złotówkę i 30 groszy. Bilet wakacyjny pozamiejski kosztuje natomiast 122 złote. W tym przypadku jeden dzień przejazdów kosztuje pasażera złoty dziewięćdziesiąt siedem.

Szczegółowe informacje dotyczące zakupu biletu można znaleźć na stronie internetowej www.mzkopole.pl

Pasażerowie powinni mieć na uwadze, że od 24 czerwca do końca sierpnia autobusy MZK kursują zgodnie z rozkładem wakacyjnym.

W dni robocze realizowanych jest ponad tysiąc kursów autobusów na 21 liniach publicznych.