Czołowe zderzenie na drodze krajowej nr 45 w Zawadzie. Dwie osoby ranne, droga zablokowana, na miejscu lądował śmigłowiec LPR Anna Gryglas

Dzisiaj 14 lutego) o godz. ok. 9:30 na drodze krajowej numer 45 w okolicy Zawady doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Obaj kierowcy zostali ranni i trafili do szpitala.