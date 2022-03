Czwarty set tego meczu przejdzie do historii. Według statystyk trwał aż 54 minuty, a przerw reklamowych wystarczyło na sześć odsłon

Ten mecz był istotny dla ZAKSY z prostego powodu. Kędzierzynianie wciąż walczą o zakończenie sezonu na pierwszym miejscu w fazie zasadniczej, co zapewni im lepsze rozstawienie w play-offach. Drugi w tabeli Jastrzębski Węgiel zrównał się punktami z wicemistrzem Polski po zwycięstwie 3:1 z Projektem Warszawa.

Ambicje Mistrza Europy nie pozwalają na wpadki, szczególnie takie jak dzisiaj. I chociaż spektakularne rzeczy działy się na boisku również za sprawą sędziów, to ZAKSA była daleka od optymalnej formy. Fatalnie prezentował się Łukasz Kaczmarek, do którego Gheorghe Crețu miał wyjątkowo dużo cierpliwości. Jego zmiennik Bartłomiej Kluth wprawdzie nie pogorszył sprawy, bo o to było trudno, natomiast ewidentnie brakowało mu pomyślności przy finalizacji ataków.

Zdecydowanie lepiej zaprezentowali się Aleksander Śliwka i Erik Shoji, którzy stanowili ostatni bastion dobrej siatkówki zespołu gości. Amerykański libero bardzo dobrze czytał grę i był pewnym punktem w przyjęciu. W drużynie przyjezdnych dobrze funkcjonował również blok, ale deficyt skuteczności w ataku i liczne błędy własne przesądziły o losach spotkania. Brakowało... "ZAKSY w ZAKSIE".