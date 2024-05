Rada miejska w Kluczborku zainaugurowała pracę. Burmistrz mówił o planach na kadencję

Najważniejsze inwestycje obecnie realizowane w gminie Kluczbork, to m.in.:

Niebawem rozpocznie się również budowa 151 mieszkań w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Mają powstać przy ul. Jagiellońskiej.

Natomiast jeśli chodzi o plany, to gmina zamierza w najbliższym czasie m.in. montować instalacje fotowoltaiczne na budynkach swoich jednostek (np. w Centrum Aktywności Lokalnej Kluczborska Bajka), nadal poprawiać stan dróg, a także rozbudowywać infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Jest też szansa na nowe zakłady pracy.

- Wprawdzie strefę inwestycyjną mamy pełną, bo została już tylko jedna działka do sprzedaży, ale jest duże prawdopodobieństwo, iż powstanie kolejna za drogą ekspresową S 11 - mówił burmistrz. - Gmina ma tam wprawdzie tylko kilka hektarów, ale co ważne, mamy plan zagospodarowania przestrzennego, dzięki któremu to właściciele prywatni będą mogli sprzedawać grunty inwestorom. Myślę, że będą to centra logistyczne, gdyż położenie jest świetne, bo to zbieg dróg nr 42, 45 i 11.