Czy będą zaległe wypłaty z 800 plus? Opolski ZUS odpowiada na wpisy z mediów społecznościowych

- Do ZUS-u na terenie całego kraju zgłaszają się rodzice z pytaniem, czy dostaną wyrównanie świadczenia 500 plus. Przyczyną zamieszania jest krążący w mediach społecznościowych wniosek (druk WYR.8P), który ma uprawniać do waloryzacji świadczenia wychowawczego do 800 zł na dziecko już od sierpnia tego roku - mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.

Kwota świadczenia ma dzieci zmieni się z kwoty 500 zł na 800 złotych dopiero od 1 stycznia 2024 roku.

- To bzdury. Wiadomości o tym, że ZUS będzie wypłacał wyrównanie za poprzednie miesiące, jest nieprawdziwe - podkreśla Sebastian Szczurek. - Dopiero od stycznia 2024 roku świadczenie 500 plus zmieni się w 800 plus. Cały proces będzie zautomatyzowany, nie trzeba składać żadnych nowych wniosków. O zmianie wysokości kwoty każdy zostanie powiadomiony przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS .

Opolski ZUS dementuje wpisy w mediach społecznościowych, że 500+ zostanie wyrównane do 800+ od sierpnia do końca 2023 r. Nie będzie takiego wyrównania, świadczenie za dzieci zostanie podniesione dopiero od początku 2024 roku.

Nieprawdziwe informacje o wypłatach 800 plus już w tym roku mają źródło w tegorocznej kampanii wyborczej. PiS pierwszy raz od 2016 roku (od kiedy wypłacane jest świadczenie wychowawcze w Polsce) podniósł kwotę 500 zł, i to od razu na 800 zł. Platforma Obywatelska zaproponowała wtedy, żeby 800 plus wprowadzić od razu.

Skoro zaś w wyborach parlamentarnych 15 października większość uzyskała opozycja, wiele osób dopowiedziało sobie, że wyrównanie świadczenia do 800 zł będzie już w tym roku. To jednak tylko nieprawdziwe plotki. Nadal rządzi rząd Mateusza Morawieckiego. Nowy rząd zostanie zaprzysiężony najprawdopodobniej dopiero w połowie grudnia, a nowy budżet państwa z zapisaną waloryzacją 500 plus do 800 plus zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.