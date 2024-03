Czy doceniacie nasze uczelnie? Komentarz Mirosława Pietruchy Mirosław Pietrucha

Rozwój uczelni i związanego z nim potencjału to dla województwa opolskiego i jego stolicy kluczowy element wpływający na szanse naszego regionu w rywalizacji z silnymi ośrodkami: dolnośląskim i śląskim. W tym kontekście dla samorządów niezwykle istotne znaczenie mają decyzje zapadające w środowisku uczelnianym. Współpraca, nie tylko deklaratywna, ale faktyczna przyczyniała się wielokrotnie do wzmacniania potencjału rozwojowego łącznie z zachowaniem integralności naszego województwa. Zawdzięczamy to charyzmatycznym liderom, którzy kierowali zarówno samorządami jak i uczelniami.