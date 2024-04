Czy PO i PiS poprą ten projekt? Komentarz Łukasza Żygadły

W mojej ocenie tak. Po pierwsze każde stanowisko które pochodzi z wyborów jest lepsze od stanowiska uzyskanego w wyniku politycznego porozumienia. Po drugie, wybory na marszałka województwa zwiększyłyby pozycję samego marszałka oraz jego swobodę działania, bowiem większość sejmiku nie mogłaby go odwołać.

Po trzecie wybory marszałka województwa zwiększyłyby atrakcyjność samych wyborów samorządowych. Dziś największe emocje wzbudza wybór prezydentów i burmistrzów dużych miasta. W przypadku marszałka, mielibyśmy wielką wojewódzką kampanię wyborczą, co przełożyłoby się na pozytywnie na frekwencję.

Pomysł który wyszedł z szeregów Platformy Obywatelskiej ma popierać Prawo i Sprawiedliwość. “Za” mają być również Trzecia Droga i Lewica. Podobnie jest w kwestii starostów powiatowych, gdzie często bagatelizuje się to stanowisko, zapominając, że każdy powiat posiada swój zarząd, starosta posiada swojego zastępcę, który zarabia podobne pieniądze do samego starosty, zatem mówimy o naprawdę dużych budżetach do zagospodarowania.

Osobiście chciałbym żeby Europa poszła w podobnym kierunku. Warto się zastanowić nad pomysłem zorganizowana przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, wielkich ogólnoeuropejskich wyborów na przewodniczącego Komisji Europejskiej, bowiem dziś, przewodniczący KE wybierany jest w wyniku układu politycznego, a to mało ma wspólnego z demokracją.