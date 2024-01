Czytelnicy coraz częściej sięgają po nasze treści. Serwis nto.pl niekwestionowanym liderem w regionie

Nowa Trybuna Opolska już od ponad 70 lat dostarcza najnowszych i najciekawszych informacji naszym czytelnikom w wydaniu papierowym. Od 17 lat obecni jesteśmy także w internecie, na który jako wydawnictwo kładziemy teraz szczególny nacisk. Za nami kolejny bardzo dobry rok, w którym utrzymaliśmy zdecydowaną pozycję największego internetowego serwisu informacyjnego na Opolszczyźnie.

W minionym roku miał on łącznie aż 270 milionów odsłon, a każdego miesiąca po nasze treści sięgało od 1,5 do 1,8 miliona internautów. To zasięgi, do których nie może się nawet zbliżyć żaden inny portal w regionie.

Na nto.pl codziennie publikowanych jest kilkadziesiąt nowych artykułów, głównie opisujących najciekawsze wydarzenia w naszym regionie. Jesteśmy z mieszkańcami Opolszczyzny na najważniejszych imprezach -w miesiącu styczniu publikujemy zdjęcia ze studniówek, od wiosny do jesieni towarzyszmy Wam na dniach miast, a w wakacje jesteśmy na najchętniej odwiedzanych imprezach plenerowych i koncertach.