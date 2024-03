Dąb z Opolszczyzny rywalizuje o miano Drzewa Roku 2024. Dąb Centawiański z gminy Jemielnica jednym z najpiękniejszych drzew w Polsce

Konkurs Drzewo Roku organizowany jest od 14 lat przez Klub Gaja. Ma na celu zwrócenie uwagi na najpiękniejsze i stare drzewa, które od pokoleń są częścią lokalnej społeczności, a także polskiej historii.

W tym roku w finale konkursu znalazły się głownie wiekowe dęby i buki, a także sosna rumelijska, kasztanowiec, platan, jesion i grusza.

Na razie komisja konkursowa wybrała 16 finalistów konkursu Drzewo Roku w Polsce. Który z kandydatów zdobędzie tytuł Drzewa Roku 2024 dowiemy się w czerwcu, podczas internetowego głosowania na stronie drzeworoku.pl

- W konkursie nie szukamy drzew najstarszych, najwyższych, najgrubszych, najpiękniejszych ani najrzadszych. Szukamy drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowieścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi - zaznacza Jolanta Migdał, koordynatorka konkursu Drzewo Roku. - Zgłoszone do 14. edycji konkursu drzewa to wiekowe, piękne okazy, będące świadkami historii i centrum życia społecznego. Drzewa z legendą, drzewa uratowane przed wycinką, drzewa symbole marzeń o „mieście ogrodzie”, które dają odpoczynek i nakłaniają do refleksji. Drzewa będące ważną częścią życia rodzinnego, z którymi łączy nas niezwykła osobista więź.