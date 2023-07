Definicje na wakacje czyli opresyjne lewactwo - komentarz Tomasza A. Żaka Tomasz A. Żak

Podobno wiemy, że politycy posługują się nieprawdą, aby osiągnąć swój cel, czyli zdobyć władzę: „Nikt ci tyle nie obieca, co ja!” Mimo to elektorat wciąż samobójczo wierzy w obietnice, a nie w fakty. Definicje zawarte w encyklopediach? Wobec zaprogramowanych informacji z jakichś tam „wikipedii”, wiedza prawdziwa to już swoisty „drugi obieg”. Te konstatacje podsunęły mi myśl, by zdefiniować kilka pojęć, decydujących o tym, jak postrzegamy świat. Zacznijmy od pojęcia „lewica”.