Dramat w centrum Nysy. Mężczyzna wpadł do rzeki, wyciągneli go przechodnie

Do wypadku doszło w piątek 3 listopada ok. 13.40 w rejonie ulicy Szlak Chrobrego, w centrum Nysy. Mężczyzna wpadł do rzeki Nysy Kłodzkiej ze skarpy przybrzeżnej.

Zdarzenie widzieli przypadkowi przechodnie i to oni ruszyli z pomocą. Wyciągnęli z wody nieprzytomnego poszkodowanego i rozpoczęli resuscytację. Działania ratownicze przejęli ratownicy pogotowia i strażacy z jednostki w Nysie, którzy po chwili dojechali na miejsce. Niestety, nie udało się uratować życia poszkodowanego.

Policja potwierdza tożsamość mężczyzny i wyjaśnia wszystkie okoliczności zdarzenia.