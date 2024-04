Dreman Opole Komprachcice przegrał 3:4 w ostatnim meczu fazy zasadniczej z Piastem Gliwice. Teraz Tygrysy czeka rywalizacja w play-off

Obie ekipy potrzebowały zwycięstwa, by znaleźć się w dobrej pozycji przed fazą play-off. Gliwiczanie byli przed tą kolejką na 3. miejscu i marzyli o awans na 2. miejsce, co dawałoby im rozstawienie przed ewentualnymi półfinałami. Z kolei opolskie Tygrysy liczyły na utrzymanie 5. miejsca, co w ćwierćfinale pozwoliłoby im uniknąć gry gry z kimś z wielkiej trójki: Constractem Lubawa, Rekordem Bielsko-Biała i właśnie Piastem.

Dreman był w trudnej sytuacji, bo musiał radzić sobie bez Sebastiana Szadurskiego, który w barażowym meczu o awans do Mistrzostw Świata z Chorwacją doznał paskudnej kontuzji i boisko musiał opuścić na noszach.

Wynik otworzył w 11. minucie kolumbijczyk Brayan Parra Toloza, który przeprowadził piękną indywidualną akcję. Piast zabrał się do roboty i dzięki trafieniu Kamila Rolla szybko odrobił stratę. Kolejne minuty należały do gospodarzy. Najpierw w 16. minucie trafił Vadym Ivanov, a minutę później na 3:1 dla Dremana podwyższył Arkadiusz Szypczyński. To była jego 100. bramka w Fogo Futsal Ekstraklasie.