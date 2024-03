Dreman Opole Komprachcice skutecznie zrewanżował się Widzewowi Łódź

I tym razem widowisko dostarczyło wielu emocji, które na dobre rozkręciły się w końcówce pierwszej połowy. W jej ostatniej minucie oglądaliśmy bowiem ... aż trzy bramki. Najpierw dwukrotnie do siatki trafili gracze Dremana. Strzelanie rozpoczął Waldemar Sobota, a chwilę później po nim "poprawił" Arkadiusz Szypczyński. Gospodarzy to jednak nie załamało i jeszcze przed przerwą kontaktowego gola zdobył dla nich Bartosz Januszewski.

Na ten moment Dreman zajmuje 5. miejsce w tabeli, choć może go jeszcze wyprzedzić BSF Bochnia (gra 24 marca z Rekordem Bielsko-Biała). Do wyprzedzającego go GI Malepszy Arth Soft Leszno traci tylko punkt. Widzew plasuje się na 7. lokacie. W odróżnieniu od Dremana, nie jest jeszcze pewny udziału w fazie play-off, ale odebrać go mógłby im właściwie tylko kataklizm.

Widzew Łódź – Dreman Opole Komprachcice 2:3 (1:2)

Bramki: 0:1 Sobota – 20., 0:2 Szypczyński – 20., 1:2 Januszewski – 20., 1:3 Szadurski – 30., 2:3 Kucharski – 40.

Widzew: Izbiański, Nasiłowski, Słowiński – Chopyk, Dregier, Freitas, Januszewski, Krawczyk, Krzempek, Kucharski, Marciniak, May, Medon, Ortiz, Stanisławski.

Dreman: Lach, Burduja – Blank, Bugański, O MaGoo, Ivanov, Janczak, Mielcarek, Parra, Pautiak, Skała, Sobota, Szadurski, Szypczyński.