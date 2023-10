Dreman Opole Komprachcice wygrał z Jagiellonią Białystok dzięki dwóm bramkom w ostatnich minutach meczu

Pierwsze minuty nie zapowiadały aż tak długiego okresu oczekiwania na wyłonienie zwycięzcy. Goście z Opolszczyzny nie ustawali bowiem w atakach, które bardzo szybko przerodziły się w gola autorstwa Waldemara Soboty.

To trafienie tylko napędziło podopiecznych Toniego Corredery, natomiast na więcej bramek trzeba było zaczekać. Odpowiedziała za to Jagiellonia, która nie była zainteresowana utrzymywaniem się przy piłce, ale strzelaniem goli już tak. Na listę strzelców najpierw wpisał się Grzegorz Machal, a następnie Jakub Kozłowski. Zanim jednak zakończyła się pierwsza połowa, do remisu doprowadził Marek Bugański.

Więcej goli w wykonaniu zespołu gospodarzy nie uświadczyliśmy i wydawało się, że przyjezdni również nie będą w stanie wyjść na prowadzenie. Okazało się, że zdołali, ale trzeba było na to długo czekać, bo aż do 38. minuty, gdy znów dał o sobie znać Sobota. Jagiellonia chciała zareagować za wszelką cenę, ale przez to, że się otworzyła, straciła tylko kolejną bramkę.

Jagiellonia Białystok - Dreman Opole Komprachcice 2:4 (2:2)

Bramki: 0:1 Sobota – 2., 1:1 Makal – 16., 2:1 Kozłowski – 18., 2:2 Bugański – 20., 2:3 Sobota – 38., 2:4 Deyvisson – 39.

Dreman: uzupełnienie wkrótce

Jagiellonia: uzupełnienie wkrótce

Żółte kartki: Kozłowski, Stefanowicz – Bugański