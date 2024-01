Druga wygrana Odry Opole w meczach kontrolnych. Tym razem pokonała Chrobrego Głogów

Była to pierwsza z dwóch potyczek sparingowych, jakie opolanie mieli zaplanowane do rozegrania podczas obozu w Wałbrzychu, na którym to właśnie aktualnie przebywają.

We wcześniejszych dwóch meczach sprawdzających formę, które to odbyły się odpowiednio w Opolu i Staniątkach, kolejno wygrali oni 4:0 ze Ślęzą Wrocław (3 liga) i ulegli 0:3 Puszczy Niepołomice (PKO Ekstraklasa).

Tym razem naprzeciwko Odry stanął jeden z jej rywali z Fortuna 1 Ligi. W pierwszej rundzie, w jej wyjazdowym spotkaniu z Chrobrym padł bezbramkowy remis.

Porównywanie spotkań o stawkę z towarzyskimi oczywiście nie ma żadnego sensu, ale potyczka w Wałbrzychu od początku ułożyła się lepiej dla opolan. Prowadzenie objęli oni już w 13. minucie, kiedy to celnym uderzeniem głową popisał się Hiszpan Borja Galan.

Na to trafienie jednak piłkarze Chrobrego szybko byli w stanie skutecznie odpowiedzieć, a konkretnie uczynił to w 18. minucie Szymon Bartlewicz.