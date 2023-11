Dwaj zapaśnicy Orła Namysłów z brązowymi medalami mistrzostw Polski

Mniejsze zaskoczenie takim wynikiem było w przypadku Asztemborskiego, rywalizującego w kategorii wagowej do 52 kg. Znał on już bowiem smak medali zdobytych podczas krajowego czempionatu. Zarówno w 2021, jak i w 2022 roku również sięgał w nich po brązowy krążek (odpowiednio w mistrzostwach Polski do lat 14 i 15).

Sołtysiak natomiast sprawił bardzo miły prezent zarówno sobie, jak i całemu klubowi, ponieważ dla niego brązowy medal zdobyty podczas zawodów w Staszowie był pierwszym w historii wywalczonym na najważniejszej krajowej imprezie.

Bliscy zajęcia miejsca na najniższym stopniu podium byli też trzej inni reprezentanci Orła: Ivan Yankivskyi (kat. do 38 kg), Dawid Łabędzki (kat. do 52 kg) oraz Igor Stępień (kat. do 57 kg). Temu ostatniemu, brązowemu medaliście tegorocznych mistrzostw Polski do lat 15, w dużej mierze szyki pokrzyżowała kontuzja, jakiej doznał podczas ostatniej fazy zawodów.