Dzięki pieniądzom unijnym Opole wypiękniało. Pokazuje to wystawa archiwalnych zdjęć

- Jest to dobra lekcja dla każdego opolanina jak wiele przyniosło bycie w Unii Europejskiej, jak te 20 lat było dobre. Dla nas jest to też potwierdzenie, że Opole tych dwóch dekad nie zmarnowało – mówił prezydent Arkadiusz Wiśniewski. - Skorzystaliśmy z wejścia do Unii Europejskiej, dzięki czemu żyjemy w piękniejszym, radośniejszym, bardziej dostępnym i nowoczesnym mieście.