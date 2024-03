Dzięki tej akcji Twój sąsiad może mieć wyjątkowe święta. Sprawdź, jak można pomóc

- Taka zbiórka jest organizowana dwa razy w roku: przed Wielkanocą i przez Bożym Narodzeniem – wyjaśnia Angelika Gordzielik, nauczycielka i opiekunka Szkolnego Koła Caritas w PSP w Dębiu, które również włączyło się w akcję. – Siłą zbiórki jest to, że dary trafią do potrzebujących i samotnych z naszej okolicy. To mogą być osoby, które spotykamy w sklepach, czy w kościele i nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ciężko jest im związać koniec z końcem.

Pomaganie jest bardzo proste. Wystarczy w piątek (8.03) i sobotę (9.03), podczas zakupów, wrzucić do koszyka dodatkowe produkty, dzięki którym nasi sąsiedzi w trudnej sytuacji życiowej będą mieli piękne święta. - To może być kawa, herbata, kasza, ryż, mąka, cukier, konserwy, ale również słodycze, bo często w tych rodzinach są dzieci – podpowiada nauczycielka.