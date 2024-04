Tak przed laty wyglądały opolskie miasta. Po tych zdjęciach widać, jak się zmieniły

Usuwanie niedoskonałości. Zdjęcia często mają różnego rodzaju niedoskonałości, takie jak skazy na skórze, zaczerwienienia, trądzik, zmarszczki itp. Za pomocą narzędzi do retuszu można usuwać te niedoskonałości, wygładzać skórę i poprawiać ogólny wygląd portretów.

Poprawianie konturów i kształtów. Retuszowanie zdjęć umożliwia korektę kształtów i konturów obiektów. Można wygładzić linie, zmniejszyć lub powiększyć poszczególne obszary, a także zmieniać proporcje.

Usuwanie elementów niepożądanych. Często konieczne jest usunięcie niechcianych elementów, takich jak druty, śmieci, osoby czy inne przeszkadzające obiekty. Można to zrobić za pomocą narzędzi do klonowania, zaznaczania i retuszu.

Dodawanie efektów specjalnych. Retuszowanie zdjęć pozwala również na dodawanie różnych efektów specjalnych, takich jak zmiana tła, dodawanie tekstur, nakładanie filtrów, tworzenie efektów vintage czy artystycznych efektów malarskich.

Do retuszu cyfrowego wykorzystuje się różne programy do edycji zdjęć, takie jak Adobe Photoshop, Lightroom, GIMP czy Capture One. Te narzędzia oferują zaawansowane funkcje, które umożliwiają precyzyjne i profesjonalne retuszowanie fotografii. Jednak warto pamiętać, że retusz zdjęć powinien być używany z umiarem, aby zachować autentyczność obrazu i unikać manipulacji, które mogą prowadzić do nieprawdziwego przedstawiania rzeczywistości.